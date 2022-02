Ülehomme 20-aastaseks saav Sildaru võitis Pekingi olümpial karjääri esimese olümpiamedali – pronksi – ja see on kahtlemata suur saavutus nii temale kui ka kogu Eesti rahvale. Ehkki ta pikk võiduseeria sai Hiinas läbi, oli neiu medalitseremoonial siiralt rõõmus ja eks see ongi vast kõige olulisem. Kui Sildaru ise on väga rahul, ei ole põhjust nuriseda ka pöidlahoidjatel.

Samas kui Sildaru siiani oli pargisõitu sisuliselt alati valitsenud (alates 2013. aasta märtsist polnud kaotanud ühtegi pargisõidu finaali), siis on huvitav vaadata, mis sektsioonis neiu Hiinas kahele paremale ikkagi alla jäi. Olümpiaprotokollis on välja toodud hinded iga triki osas eraldi, seega saab sealt päris palju välja lugeda.