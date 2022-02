VIDEO | Vaata ja meenuta, kuidas nooruke Kelly Sildaru 2014. aastal Delfi reporterile tuule alla tegi!

"Eelkõige vaatan ikka enda spordiala, see on kõige huvitavam. Finaale kommenteerivad eestlased, see on päris lahe. Kuna see ala on esimest korda olümpial, siis on põnev jälgida, kuidas seda korraldatakse ja mis seal tehakse," rääkis Sildaru Sotši olümpia ajal.