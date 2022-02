DELFI PEKINGIS | Eva-Lotta Kiibus: kõike olnut arvesse võttes võinuks tulemus olla palju halvem

"Üldiselt jään ikka rahule, kui võtan arvesse kõike seda, mis sellel teekonnal siia olümpiale üldse on olnud. Suutsin teha oma hooaja tulemuselt teise kava. Arvan, et see oli hea aeg ja koht, kus seda teha," kommenteeris Kiibus, kes jaanuaris Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel sai 171,64 punktiga 11. koha.