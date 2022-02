DELFI FOTOD PEKINGIST | Kelly Sildaru sai kaela pronksmedali: see on hästi tore, et inimesed õnne soovivad ja kaasa elavad

Sildaru tõdes, et olümpiamedal on võrreldes varasemalt võidetud autasudega tunduvalt raskem. „Pidin selle ise kandikult ära võtma. Alguses ei osanud üldse oodata, et see on nii raske. Tegelikult on ikka väga raske medal,” tunnistas ta.

Kõikide muude tegevuste kõrval on ta üritanud vastate ka talle saabunud õnnitlustele. Nii tuleb tal kordamööda avada Instagrami ja Messengeri, et kõikidele õnnitlejatele ka viisakalt vastata. „See on hästi tore, et inimesed õnne soovivad ja kaasa elavad,” rääkis Sildaru ning lisas, et õnnitlejate seas on olnud ka peaminister Kaja Kallas, president Alar Karis ning kultuuriminister Tiit Terik. „Praegu seda kõike veel raske hoomata, kuna ma ei ole veel Eestis. Olen siin omas elemendis. Kuulsin, et Pirital süüdati minu auks olümpiatuli. See on ikka selline suurem värk. Natuke hirmutav, et minu auks tehakse selliseid asju.”