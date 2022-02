Mis nüüd siis? Eesti võrkpallikoondise peatreener tegi üllatava kannapöörde ja jätab ootamatult hoolealustega hüvasti?

Tegemist on Eesti jaoks halva üllatusega, kuna arvestati, et koondisega kaks aastat tööd teinud Lorenzo Micelli jätkab kuni 2023. aastal Tallinnas toimuva EM-finaalturniirini. Veel mõni aeg tagasi, kui tekkisid esimesed kõlakad, et Micelli kandideerib uuele kohale, kinnitas alaliidu president Hanno Pevkur, et need jutud ei vasta tõele ja Micelli on jätkuvalt Eesti naiskonna juhendaja.