DELFI PEKINGIS | Kelly Sildaru teekond olümpiapronksini: tagasilöökide kiuste ajaloolise medalini

Eesti tippspordis annavad viimastel aastatel aina tugevamini tooni naissportlased ja mitu suurt saavutust saab kirjutada just õrnema soo esindajate arvele. Pekingi taliolümpiamängudel avas Eesti medaliarve freestyle-suusataja Kelly Sildaru, kes tõusis pargisõidus poodiumi kolmandale astmele. Sildarust sai sellega Erika Salumäe, Kristina Šmigun-Vähi ja Katrina Lehise kõrval alles neljas eestlanna, kes on nelja aasta suurimal spordipeol autasu kaela saanud. Teekonnal medalini on Sildarul aga tulnud ületada palju takistusi.