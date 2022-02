Premier League'i staar maksis endisele tüdruksõbrale koduvägivalla kinni mätsimiseks suure summa

"Uskumatu, et ma pean seda tegema, kuid ma tahaksin võtta sõna kuulujuttude teemal, mis viimasel paaril päeval on ringlema läinud. Maailmas on mõned kurvad inimesed, kes on minu nime sidunud nende sobimatute, haiget tegevate ja täielikult valede uudistega. Mul on perekond, keda see kõik mõjutab, seega ma tahtsin need kuuldused kummutada ja eluga edasi minna," kirjutas Henderson.