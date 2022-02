Ukraina kõrgliigas mängiv Joonas Tamm: mängijad on rahulikud ega usu, et midagi tõsist juhtub

"Oleme viimased kolm nädalat Türgis laagris olnud. Siin on mängijad väga rahulikud ja pigem ei usu, et midagi tõsist juhtub, nagu kõik ukrainlased, kellega oleme suhelnud," rääkis Tamm Delfile.

Portaali Meta-ratings.com.ua teatel on Ukraina kõrgliiga hooaja teise poole mängud siiski ohus. Potentsiaalne sõda Venemaaga mõjutaks kindlasti ka Ukraina klubide rahvusvahelisi mänge. Kiievi Dünamo, kes peaks UEFA Noorteliigas kohtuma Lissaboni Sportinguga, on juba Euroopa jalgpalliliidult nõu küsinud ning on võimalik, et nende kodumäng peetakse lääne pool Lvivis või sootuks neutraalsel väljakul.