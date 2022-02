Valijeva advokaadid: venelanna positiivne proov oli tingitud vanaisa südamerohtudest

Denis Oswald, kellel on rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) distsiplinaarkomisjonist laialdased kogemused dopingujuhtumitega, teatas teisipäeval, et 15-aastase Valijeva esindajad selgitasid spordikohtu istungil positiivset proovi "saastumisega, mille ta sai südameravimist, mida tema vanaisa kasutab".

Oswald on muu hulgas juhtinud ka põhjalikku uurimist Venemaa dopingupettuste kohta Sotši olümpiamängude ajal.

Vastavalt spordikohtu (CAS) otsusele pääseb Valijeva täna naiste üksiksõidus starti. CAS tõi otsuse juures välja, et kõnealune sportlane on rahvusvahelise antidopinguagentuuri koodeksi järgi "kaitstud isik", mis tähendab, et alla 16-aastastele sportlastele kehtivad leebemad reeglid.