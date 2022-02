Djokovic: ma pole antivakser, aga kui mul kästakse süsti teha, olen valmis karikad ohvriks tooma

Djokovic ütles, et ei taha end siduda antivakserlusega, kuid toetab inimeste valikuvabadust.

Serblaselt küsiti, kas ta kavatseb oma seisukoha juurde jääda ka tulevikus ehk on valmis loobuma French Openil ja Wimbledonil osalemisest.

"Jah, see on hind, mida ma olen valmis maksma," vastas ta.

"Ma pole kunagi vaktsiinivastane olnud, aga ma olen alati toetanud vabadust valida, mida sa enda kehasse paned," lausus Djokovic, kes enda sõnul on lapsena mitmeid vaktsiine saanud.

Djokovic loodab, et tulevased turniirid lasevad peale ka vaktsineerimata sportlasi ning ta saab veel mitu head aastat tennist mängida. Küll aga on ta valmis heitlusest kõigi aegade parima tennisisti tiitli nimel loobuma, kui ka teised suured slämmid Austraalia eeskuju peaks järgima. Rafael Nadali lasi ta slämmitiitlite arvestuses juba ühe võrra ette. Djokovicil ja Roger Federeril on mõlemal 20 slämmivõitu.