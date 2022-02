OTSEBLOGi | Eva-Lotta Kiibus teeb olümpiadebüüdi, kuldmedalit hakkab jahtima ka positiivse dopinguproovi andnud Valijeva

„See on väga terav teema, mida pikalt lahkama ei hakkaks. Kamilaga juhtunu on väga keeruline ja kurb juhtum, mis leidis aset väga halval ajal. Dopingu koha pealt võin nii palju öelda, et mina olen väga radikaalne ja see (doping – toim) on kindel ei. Positiivne proov on positiivne proov. Mina ei näe, et oleks kaalukausi võimalusi, kuid las ta jääda,” oli Kiibuse arvamus antud teemal vägagi konkreetne.