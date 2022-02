DELFI PEKINGIS | Sildaru treener Mihkel Ustav: alguses oli kibe tunne, kuid nüüd on juba parem. Klambribrändi vahetama ei hakka

„Tunne läheb aina paremaks. Olümpiamängude kolmas koht on suur saavutus. Esimene emotsioon on ikka väikene kibe tunne, kuid see läheb paremaks. Kelly tegi tegelikult oma ära, kuid see, et suusk ära tuli, siis sinna ei ole midagi teha,” sõnas Ustav teise laskumise kohta, kus Sildaru tegi võrreldes avalaskumisega keerukama kava, kuid viimasel hüppel tuli suusk jalast.

„Seekord läks nii. Pigem on kibe tunne teise laskumise pärast. Kolmandas maandus ta kõik ära, kuid küsimused jäid. Kõik näevad kordust ning ei saa aru, kuidas selline olukord tekib, et suusk jalast ära hüppab. Treeningul tegime viis-kuus korda järjest seda trikki ning midagi ei juhtunud. Viimane ring enne võistlust tegime ka nii. Kui on aga tähtis sõit, siis tuleb suusk ära,” viitas Ustav ka tõsiasjale, et Big Airi kvalifikatsiooni otsustaval katsel tuli Sildarul samuti suusk jalast.

„Võrreldes Big Airiga tundus palju puhtam ja ilusam maandumine. Alguses läks parem jalg maha ja seejärel tuli vasakust suusk ära. Ma ei saagi täpselt aru,” lisas Ustav ning tõdes, et sel korral ei läinud ka pidurid vastu lund.

Ustav rääkis ka klambritest veidike lähemalt. „Klambritel olid peal maksimaalsed din’id, mis on 11. Sellele vastab 110 kg. Ju siis oli maandumisel jõud suurem ja klambrid hüppasid lahti,” sõnas ta ning tõdes, et sarnaste klambritega jätkatakse ikkagi ka tulevikus. „Ma ei usu, et pärast olümpiat brändi vahetame. Selliseid asju juhtub kõikidega. See on osa spordist.”

Võistlusstrateegia kohta tõdes aga Ustav, et ilmselt sai valitud õige taktika. Nimelt tehti esimene laskumine kindla peale ning kahel järgmisel hakati raskusastet tõstma. Ustav arvas alguses, et kõigil kolmel laskumisel võiks teha maksimaalse kava. Lõpuks tõi just esimesena tehtud kindla peale laskumine pronksmedali.

„Meil oligi alguses arutluse koht, kas teha kolm rasket laskumist. Kokkuvõttes võitsime selle turvalise sõiduga pronksi. Ju siis oli Kellyl parem otsus. Kokkuvõttes on see tema otsus, kuna tema on sportlane. Mina ei saa teda panna tegema erinevaid asju, mina saan kõrvalt nõu anda. Mina arvasin, et oleks võinud proovida kolme rakset kava, kuid täna oli Kellyl õigus,” tunnistas Ustav.