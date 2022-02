OTSEBLOGI JA FOTOD | Vägev algus! Karantiinihotellist pääsenud Kristjan Ilves hüppas end teisele kohale

Eestlasest vaid kolme sekundi kaugusel on sakslane Manuel Faisst, jaapanlane Akito Watabe kaotab küme sekundiga. Kuues, seitsmes ja kaheksas on austerlsed Franz-Josef Rehrl (+1.12 liidrist), Mario Seidl (+1.21) ja Johannes Lamparter (+1.27), üheksas sakslane Julian Schmid (+1.35) ja kümnes norralane Jens Luraas Oftebro (+1.47).

Suusaõidu algusaeg pole veel lõplikult paigas. Hetkel on see endiselt 12.30, kuid ei saa välistada, et liiga külma ilma tõttu lükatakse see hoopis homsele.