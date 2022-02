Kelly Sildaru ema Lilian: Kelly tuli pingega toime, ta on selles hämmastavalt tugev

Lilian Talving ei varja, et tütre võistluse ootus ja sõitude jälgimine tekitas ärevust. „Pärast esimest laskumist läks pinge natuke maha. Tulemus oli kirjas, kuid seda, mis koha see võiks anda, ei osanud veel arvata," rääkis ta. „Paljudel konkurentidel esimene sõit ebaõnnestus ja võis eeldada, et nad suudavad juurde panna."

Avalaskumises 82,06 punkti saanud Kelly läks võistluse liidriks. Teise laskumisega möödus temast lõpuks kulla saanud šveitslanna Mathilde Gremaud. Kelly vastas suurepärase sõiduga, kuid viimasel hüppel maandudes tuli suusk jalast. „Kurat küll! Milleks seda nüüd vaja oli!" kirjeldas ema Lilian lauseid, mis sel hetkel mõtetest läbi käisid. Ta tunnistas, et ema süda lootis viimase laskumise ajal, et tulemust saab parandada. Paraku see ei õnnestunud.

Ema imetleb tütre võimet keerulises olukorras vastu pidada. „Kogu Kelly toimetulek pingega, mis seal valitses... Ta on selles ikka hämmastavalt tugev," hindas Lilian Talving tütart. „Telerist vaadates ei paistnud seal valitsev pinge tema olekust üldsegi välja."

Kelly võistlus algas Eesti aja järgi öösel 3.30. Lilian Talvingul oli esilagu plaan enne ülekannet natuke magada, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Ootusärevus ja pinge tegid oma töö. Sisuliselt tund pärast võistluse lõppu polnud ta veel tütrega rääkinud. „Ootan seda võimalust," märkis ta. „Tunded on üleval, praegu ei oskagi midagi öelda või kuidagi olla..."

Olümpiamedalistist tütrega rääkimise võimalust oodates, võttis ema vastu rohkelt õnnitlusi. „Sõnumeid ka kõnesid on tulnud päris palju," tunnistas ta.

Kelly Sildaru osaleb Pekingi olümpial veel ka rennisõidus. Lilian Talving usub, et pargisõidus saadud medal võtab pingeid maha. "Medal on käes, see osa on ära tehtud. Mida aga rennisõidust oodata, on praegu vara arvata," lausus ta.