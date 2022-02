Sildarule alla jäänud norralanna pettus kohtunike otsuses: ootasin, et saan kolmanda koha

Gu märkis, et Killi sõit avaldas talle tõesti muljet. „Pargisõidus on tähtis stabiilsus, kui teed vea haardel või maandumisel, siis saad karistada,” lisas Gu samas.

Pärast võistlust kiirustas Killi olümpiakülasse, et sõit üle vaadata. „Minu jaoks on see raske, oleksin oodanud paremat punktisummat. Selle seedimine võtab aega. Tahan seda uuesti vaadata. Kuulsin, et mahaarvestus tehti esimese hüppe ees,” kommenteeris Killi.