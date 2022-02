DELFI PEKINGIS | Kelly Sildaru: mul on medali üle väga hea meel, kuid teise laskumisega oleksin kindlasti rohkem punkte saanud

„Emotsioone on nii palju. Mul on väga hea meel, et esimene sõit, mis mulle medali tõi, oli selline kindla peale sõit. Teine laskumine oli väga hea, millega ma olen väga rahul, kuid jälle see suusk. Ma ei tea, mis värk selle suusaga on. Ei ole midagi teha, ju pidi nii minema,” sõnas Sildaru Eesti ajakirjanike ette jõudes.

Sildaru alustas võistlus nö kindla peale laskumisega, mille eest ta sai avavoorus 82,06 punkti. Teises voorus tegi Sildaru juba keerukama kava ning sektsioonide kaupa hindamine näitas, et punktiskoor olekski tulnud avavoorust suurem. Kahjuks tuli viimasel hüppel eestlannal suusk jalast.

„Tegin oma osa ja oma laskumise ära. Selle laskumise eest oleksin kindlasti rohkem punkte saanud,” sõnas ta oma teise soorituse kohta. „Viimasel laskumisel läksin sama laskumist tegema, kuid lappasin hüpetel ja reilidel. Võtsime viimaseks laskumiseks kasutusele varupaari. Sõitsin igaks juhuks varupaariga. Kuna nendega ei olnud enne sõidetud, siis oli värskem määre all ja libisemine teistsugune. Ma ei osanud sellega arvestada ja seetõttu läksid mõned hüpped nii nagu nad läksid. Mul on hea meel, kuidas ma kogu olukorraga toime tulin.”

Viimaseks laskumiseks kasutusele võetud varupaari kohta tõdes Sildaru, et seda sai tehtud teisel laskumisel juhtunu pärast. Kuna oli oht, et klambriga võis midagi valesti olla, siis tuligi kasutusele võtta varupaar.

„Varupaar on teise paariga identne. Kõik on täpselt samasugune. Kui oli midagi esimese klambriga valesti, siis oli vähemalt teine paar. Viimasel laskumisel jäigi suusk jalga. Maandusin teisel laskumisel ka perfektselt, kuid lihtsalt maandumise peal lõi suusa jalast. Tean, et mingi periood viis-kuus aastat tagasi lõi samuti selg ees maandudes suusa lahti. Ma ei teagi, millal mul viimati selline asi juhtus, kuid nüüd juhtus see kahe nädala jooksul kaks korda,” sõnas ta.

Lõpptulemuse kohta tõdes Sildaru, et tegemist oli kindlasti võidetud pronksi, mitte kaotatud kullaga. „Ma arvan, et kõik ei ole veel kohale jõudnud. Eks see jõuab eestlastega suheldes rohkem kohale. Merili (EOK pressiesindaja Merili Luuk) tegi kalli, siis võttis isegi pisara silma. Nii hea tunne oli,” sõnas Sildaru.