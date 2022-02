Kamila Valijeva kommenteeris tänast spordikohtu otsust

"Need päevad on olnud minu jaoks väga keeruliselt ning mul pole enam mingeid emotsioone. Olen õnnelik, kuid samas ka emotsionaalselt väsinud. Õnnepisarad ja väike kergendus," vahendab Sports.ru Valijeva sõnu.

"Samal ajal on mul kindlasti hea meel olla olümpial ja esindana meie riiki. Loodetavasti suudan end nii palju kui võimalik häälestada ja näidata tulemust."

CAS teatas esmaspäeval, et nad otsustasid mitte rahuldada kaebuse taastada Valijevale määratud ajutine võistluskeeld. CAS tõi otsuse juures välja, et kõnealune sportlane on Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri koodeksi järgi "kaitstud isik" (alla 16-aastastele sportlastele kehtivad leebemad reeglid).