ROK: Kui Valijeva üksiksõidus poodiumile tuleb, siis medalitseremooniat ei toimu

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustas täna, et Valijeva võib hoolimata detsembri lõpus Venemaa meistrivõistlustel antud positiivsest dopinguproovist Pekingi olümpial edasi võistelda, kuna on Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri koodeksi järgi "kaitstud isik" (alla 16-aastastele sportlastele kehtivad leebemad reeglid).

Rahvusvaheline spordikohus rõhutas, et neil paluti hinnata ainult seda, kas sportlasele tuleks määrata ajutine võistluskeeld või mitte. CAS-i paneeli otsus ei tähenda, et antud dopingujuhtum oleks lõppenud ja et kõik osapooled oleksid võimalikest õiguslikkest tagajärgedest pääsenud.