VIDEO | Ajalooline hetk: esimene Jamaika suusataja finišeerus taliolümpiamangudel

Pärast võistlust rääkis jamaikalane Discovery saates „Cube“ oma muljetest ja lisas, et inimesed peavad rohkem tegelema talispordiga sõltumata nende taustast.

“Ma tunnen end nagu miljon dollarit. Mu selg ja jalg valutavad, aga ma ei tunne valu. Ma lihtsalt jõudsin finišesse ja tunnen selle üle uhkust. Tingimused olid pehmelt öeldes karmid. Umbes viiskümmend protsenti võistlejatest ei jõudnud finišisse ja rajal oli palju kohutavaid kukkumisi, mis viitab sellele, et see on väga ohtlik spordiala ja inimesed saavad võisteldes end vigastada,” rääkis Alexander.

„Ma tahan, et inimesed mõistaksid, et sa ei pea olema rikkast perest, sinu rahvus ei oma tähtsust, sa ei pea isegi olema sündinud mägede lähedal. Mul ei olnud ühtegi neist kolmest asjast, mis tavalisel suusasportlasel on, ja ma räägin teile täna kui olümpialane, kes on teinud ajalugu,” jätkas 38-aastane jamaikalane, kes varasemalt töötas koduriigis DJ-na.

“Ma arvan, et televisiooni vaadates inimesed ei mõista, kui raske see spordiala tegelikult on. Võistlusele tagasi vaadates näen, et olin nii aeglane võrreldes teiste meestega. Aga ma käisin kohe oma füsioterapeudi juures, kes määras mõned valuvaigistid seljavalu vastu,” lisas sportlane.

