Suured summad: Betsafe ja Paide Linnameeskond pikendasid koostöölepingut

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: „Betsafe’i asumine peale esimest prooviaastat klubi suurtoetajaks on loomulikult märk sellest, et osapooled on senise koostööga rahul. Klubina on meie selle aasta peamine eesmärk teha sportliku poole kõrval järjekordsed sammud edasi ka organisatoorse poole pealt. Ja selles on eluliselt oluline roll just headel koostööpartneritel ja toetajatel. Õnneks on kohalik jalgpalliliiga väga hea jälgitavusega ja seda paljudes eri kanalites ning liiga muutub iga hooajaga järjest atraktiivsemaks ka pealtvaatajatele, mis võimaldab üha sisukamat koostööd ka klubide ja nende koostööpartnerite vahel. Mõlemale osapoolele kasulik koostöö on aga jätkusuutliku arengu alus,“ ütles Veskimäe.

Oma suursponsori juures hindab Veskimäe just spordi toetamist ning mitmekülgset ja kvaliteetset sisu erinevatel platvormidel. „Ambitsioonika klubina on meil loomulikult hea meel, et meie partneriks on just spordiennustusportaal Betsafe, kes lisaks rahalisele toetusele aitab läbi erineva tipptasemel sisuloome tõsta klubi nähtavust, propageerib igapäevaselt sportlikke eluviise ja aitab seekaudu luua uusi kangelasi. Ja Kalev Kruusi ja Toomas Vara mõnusa huumoriga vürtsitatud igaesmaspäevase jalgpallipodcastita ei kujuta ilmselt ükski spordisõber enam ammu suusa- ja jooksuringe ette.“