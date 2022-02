Eesti korvpallikoondise kandidaatide hulk täienes

AVIS UTILITAS Rapla tagamängija Martin Paasoja (29-aastane, pikkus 191 cm) ja TalTech/OPTIBET-i tagamängija Gregor Ilves (23-a, 190 cm) on tegutsenud kodumeeskonnas Paf Eesti – Läti korvpalliliiga kohtumistes tulemuslikult.

19 mängus osalenud Ilvese keskmised statistilised näitajad ligi 25 minuti jooksul on 9 punkti, 3,4 lauapalli ja 2,7 resultatiivset söötu. Hooaja esimesel poolel põlvevigastusest taastunud Paasoja on osalenud kaheksas kohtumises. Tema keskmised statistilised näitajad ligi 23,5 minuti jooksul on 9,5 punkti, 2,9 resultatiivset söötu ja 2 vaheltlõiget.