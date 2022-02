Kelly Sildaru venitas võistluspäevad pikemaks ja lahendas nii ajaprobleemi

Olümpiamängude võistlusprogramme koostades arvestatakse tavaliselt suurte staaride sooviga osaleda mitmel alal. Pekingi olümpiamängudel on korraldajate silmis üks kõige tugevamaid tegijaid freestyle-suusataja Eileen Gu, kes tuli kodustele mängudele jahtima kolme kuldmedalit. Siiski suutsid korraldajad paigutada rennisõidu esimese treeningu pargisõidu finaaliga samale ajale. Kuna pargisõidu võistlusprogrammi nihutati kehvade ilmastikutingimuste tõttu päeva võrra, siis kattusid pargisõiduvõistlused ja rennisõidutreeningud juba kahel päeval. Nagu selgub, siis see ei ole probleem Kelly Sildarule, kes on harjunud mäel kuuetunniste treeningpäevadega.