Selgusid lumelaua ja freestyle-suusatamise Noortesarja hooaja parimad

"Etapp oli äge ja täiega lahe on näha, et huvilisi on iga etapiga aina rohkem. Alguses olin üsna ebakindel, et saan mingi hea sõidu kokku, sest takistused olid päris lühikesed, aga lõpuks jäin päris rahule. Tore oli taas üle pika aja sel hooajal võistelda ja ennast proovile panna. Kindlasti on plaanis võtta osa ka Eesti meistrivõistlustest ja anda seal endast parim. Loodetavasti on ka park hea ja saab päris slopestyle’i ka sõita, kus on suured hüpped," ütles Sorokin.