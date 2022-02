Maruline lõpuspurt tõstis pärnakad põhiturniiril kolmandaks. Veerandfinaalis tuleb vastu Jekabpils

Avo Keele juhendatava Pärnu vastuvõtt oli 56%, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, vastase samad näitajad olid vastavalt 45% ja 36%. Blokis jäi peale Daugavpils – 17 vs 12, ja servil oli edukam Pärnu – 7 vs 2.

Põhiturniiri viimases mängus pühapäeval said pärnakad taas võidulisa ning kerkisid kolmandaks, tõugates Tallinna Selveri koha võrra madalamale. Kodus alistati 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) SK Jēkabpils Lūši ning põhiturniir lõpetati 28 punktiga kolmandal kohal. Sama palju punkte on Selveril, ent Pärnul on üks võit rohkem, mis andis neile eelise.