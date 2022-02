Norra kahevõistluse täht Jarl Magnus Riiber pääses karantiinihotellist välja

Sarnaselt Kristjan Ilvesele koroonasse nakatumise tõttu karantiini paigutatud ning normaalmäe võistluse vahele jätnud Riiber andis esimese negatiivse testi laupäeval, vahendas Norra rahvusringhääling NRK.

Norra kahevõistluse direktor Ivan Stuan teatas pühapäeval, et Riiber peab veel kaks negatiivset testi tegema. Esmaspäeval saabus rõõmusõnum: Riiberi kõik viimased testid on olnud negatiivsed.

"Töötame selle kallal, et ta isolatsioonist välja saada," sõnas Norra olümpiakoondise peaarst Aasne Fenne Hoksrud.

Kahevõistluse suure mäe võistlus on kavas juba teisipäeval, mis tähendab, et Riiberil selleks ka parimal juhul ettevalmistusaega praktiliselt ei jää. "Igasugused otsused loobumise osas võetakse vastu hiljem," kommenteeris Stuan lühidalt.

Suuremad lootused on Norra koondisel aga meeskonnavõistlusega, mis on kavas neljapäeval.

Suure mäe hüppevõistlus algab teisipäeval Eesti aja järgi kell 10. Suusasõit on kavas kell 13.

Täiendatud:

Eesti aja järgi kell 11.30 saabus teade, et Riiber on karantiinihotellist välja pääsenud. Vastavalt reeglitele on Riiber nüüd lähikontaktne, kuid ta saab treenida ja võistelda.

Veel pole selge, kas Riiber võtab juba teisipäevasest suure mäe võistlusest osa. "Selle tõenäosus on hoopis suurem, kui ta on hotellist välja pääsenud, kuid ta on elanud keerulistes tingimustes," selgitas Stuan. "Ta on istunud hotellis kinni 12-13 päeva, ta suusatas viimati 14 päeva tagasi."

"Peab juhtuma ime, et see kõik hästi lõppeks, aga peame tegema endast kõik, et asjad õigest suunas liiguks," jätkas Stuan. "Imesid on varemgi juhtunud, ehk juhtub nüüd üks veel."