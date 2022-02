Käsipallileegion: nädalaga visati üle poolesaja värava

Portugalis jätkab naiste meistriliigas liidrina Lissaboni Benfica. Alina Molkova oli pealinlaste särgis täpne kuuel korral, kui CS Maiastarsist oldi üle 26:24 (17:13). Benfica edu Madeira SAD ees on kaheksa silma, ent tiitlikaitsjal on kaks kohtumist varuks ning Portugalis jagatakse punkte omal moel – võidu eest kolm, viigi eest kaks ja kaotuse eest üks.