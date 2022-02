DELFI PEKINGIS | Kelly Sildaru leidis seoses rennisõiduga tekkinud probleemile lahenduse

Pekingi olümpiamängude freestyle-suusatamise programm läks veidike nihkesse, kui pargisõidu kvalifikatsioon ja finaal lükati päeva võrra edasi. See tähendas omakorda, et pargi- ja rennisõidus startivatel sportlastel on keeruline jõuda rennisõidu treeningutele, kuna kaks esimest harjutuskorda kattuvad pargisõidu kvalifikatsiooni ja finaaliga.