Kristjan Ilves oli Pekingis hüppemäel taas heas hoos

Kas ja missuguses mahus Ilves teisipäeval võistleb, pole veel täielikult selge. "Ma arvan, et hüppama lähen ma suure tõenäosusega nagunii, võtan igast hüppest maksimumi," selgitas Ilves pühapäeva õhtul. "Homne suusatrenn näitab päris palju, kas minus on võimekust ja üldse mingit natukenegi seda vormi, mis mul oli järelejäänud. Siis saan ka otsuse teha. Kui tõesti tunnen intervallidel, et keha üldse ei anna mingit tagasisidet, siis kaoks mõte ära. Üldiselt panen vaimu valmis, et võistelda, aga eks homne annab päris palju vastuseid."