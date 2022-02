Rahvusvaheline spordikohus otsustas: positiivse dopinguproovi andnud 15-aastane Valijeva tohib Pekingis edasi võistelda

8. veebruaril selgus, et 15-aastane Valijeva oli andnud detsembri lõpus Venemaa meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi, mis sisaldas trimetasidiini (südameravim) jälgi.

Reeglite kohaselt hakkas seejärel Valijevale automaatselt kehtima ajutine võistluskeeld, mille Venemaa antidoping päev hiljem pärast sportlase ülekuulamist tühistas. Seejärel kaebas rahvusvaheline olümpiakomitee venelaste otsuse spordikohtusse.

CAS teatas esmaspäeval, et nad otsustasid mitte rahuldada kaebuse taastada Valijevale määratud ajutine võistluskeeld. CAS tõi otsuse juures välja, et kõnealune sportlane on Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri koodeksi järgi "kaitstud isik" (alla 16-aastastele sportlastele kehtivad leebemad reeglid). Ei WADA ega RUSADA (Venemaa antidoping) reeglites pole midagi kirjas selle kohta, missugustel alustel tuleb kaitstud inimestele ajutist võistluskeeldu määrata. CAS-i paneel lisas teates, et otsuses arvestati õigluse, proportsionaalsuse ja pöördumatu kahju põhjustamise põhimõtetega.

CAS tõi välja, et Valijeva ei andnud positiivset proovi Pekingi mängudel, vaid hoopis mullu detsembris ning distsiplinaaruurimine antud juhtumi osas on alles käimas. Samuti pole otsuse kohaselt sportlane süüdi selles, et positiivne dopinguproov nii hilja avalikuks tuli - 45 päeva pärast proovi andmist ja keset olümpiamänge. Teisisõnu, kuna venelanna polnud positiivsest proovist olümpia eel teadlik, polnud tal ka kuidagi võimalust ennast juhtumis kaitsta. Seega leiti, et Valijevalt ei tohiks ära võtta võimalust võistelda Pekingis.

Rahvusvaheline spordikohus rõhutas, et neil paluti hinnata ainult seda, kas sportlasele tuleks määrata ajutine võistluskeeld või mitte. CAS-i paneeli otsus ei tähenda, et antud dopingujuhtum oleks lõppenud, ja et kõik osapooled oleksid võimalikest õiguslikkest tagajärgedest pääsenud. Samuti selgub alles hilisema uurimise käigus, kas võistkonnavõistluse - kus Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise võitjaks - tulemused jäävad jõusse.