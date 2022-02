DELFI PEKINGIS | Sildaru jättis mõne asja finaali eel saladuseks. Ustav: otsustasime kõike mitte näidata

„Esimene sõit oli suhteliselt miinimum,” tunnistas Ustav, et Sildaru tegi alustuseks väga lihtsa kava. „Saime selle eest juba päris head punktid. See tõstis kohe enesekindlust.”

Avalaskumise järel oli Sildaru 80,96 punktiga teine ning teise laskumise 86,15 punktiga tõusis ta eelvõistluse võitjaks. Eelkõige pani Sildaru juurde hüpetes, kus ta lisas nii esimesel kui ka teisel hüppel juurde 360 kraadi ning viimasel 180 kraadi.

„Ta ei plaaninudki teha neid trikke. Mina poleks ka tahtnud, et ta neid teeb, kuid ei ole hullu,” sõnas Ustav teise laskumise hüpete kohta, kus Sildaru tegi järjepanud trikid right 900 tail grab, switch left 1080 mute grab ja switch right 1080 tail grab. „Lõpuks saime parima skoori, mis on meile väga tähtis. Kelly oli väga tubli,” kiitis Ustav.

Kvalifikatsioon kulges mitme soosiku jaoks raskelt ning Tess Ledeux pääses lõpuks edasi üheksanda ja Mathilde Gremaud 12. tulemusega. Üldse jäid finaalist välja aga jaanuaris X-Mängudel pargisõidus pronksi võitnud Megan Oldham ja Pyeongchangi olümpiavõitja Sarah Höfflin.

„Pinge oli siin põhiline. Hooga oli kõigil hästi. Ilm oli ka hea. Arvan, et see külm ka nii palju ei seganud. Kõik oli pinge taga kinni,” sõnas Ustav mitme soosiku ebaleva soorituse kohta. „Täna keegi duubleid ei teinud, kuid usun, et homme näeme kahekordseid (cork’e) ka. Usun, et tuleb kõva ja raske võistlus.”

Ustavi sõnul on Sildaru võimeline finaalis veel juurde panema. Eriti just reilidel. „Vaatame homme ka hüpped uuesti üle. Reilide peal on meil ruumi. Otsustasime praegu kõiki trikke mitte näidata.”

Pargisõidu finaal toimub teisipäeval Eesti aja järgi kell 3.30. Finaalis on 12 sportlast. Kõigil on kolm katset, millest arvesse läheb parim.

Kvalifikatsiooni tulemused:



1. Kelly Sildaru (Eesti) 86,15 punkti

2. Johanne Killi (Norra) 86,00

3. Eileen Gu (Hiina) 79,38

4. Maggie Voisin (USA) 72,78

5. Anastassia Tatalina (Venemaa) 72,03

6. Kirsty Muir (Suurbritannia) 70,11

7. Marin Hamill (USA) 69,43

8. Silvia Bertagna (Itaalia) 68,90

9. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 68,13

10. Katie Summerhayes (Suurbritannia) 66,56

11. Olivia Asselin (Kanada) 64,68

12. Mathilde Gremaud (Šveits) 63,46