Tartu jäi nädala kolmandas mängus Ventspilsile võõrsil alla

Tartlaste peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul jäädi hätta lauavõitluses. „Kuigi me täna lauapallide arvus võitsime, siis olulistel hetkedel ei suutnud me lauavõitlust kontrollida. Mänguderohke nädal on mõnel mehel mahlad täitsa välja võtnud. Märt ja Wembi suutsid lõpuni aktiivselt mängida, aga paraku neil palju rohkem abijõudusid ei olnud,“ sõnas Mazurs.

Ventspilsis peetud mängus hoidis juhtohje kodumeeskond. Tasavägise avaveerandi lõpus näitas tabloo Ventspilsi 18:17 eduseisu. Teisel veerandil lükkas Läti võistkond tänu tabavatele kaugvisetele suurema käigu sisse ja juhtis poolajaks 38:27.

Lätlased said oma suurima, 17punktilise, edu kätte kolmanda veerandi keskel, aga seejärel tabas neid korralik mõõn ning tartlased võitlesid end peamiselt tänu Emmanuel Wembi, Oliver Suuroru rünnakulahendustlee ning Märt Rosenthali kaitsetööle mängu tagasi. Veerandaja lõpetas Wembi kaugvise, mis tõi Tartu viie punkti kaugusele seisul 45:50.

Neljanda veerandaja alguses tegi Ventspils aga omalt poolt 14:0 spurdi ja sellega oli mängu võitja suuresti ka otsustatud. Tartu meeskond näitas lõpuminutitel küll kõva võitlusvaimu ja sai vahe vähemaks, aga lõpuks näitas tabloo ikkagi Ventspilsi 69:62 võidunumbreid.

Emmanuel Wembi oli platsil ligi 38 minutit ja kogus Tartu meeskonna kasulikuma mängijana 20 punkti ja 13 lauapalli ning efektiivsusnäitaja 27. Märt Rosenthali arvele jäi 16 punkti ja viis lauapalli.

Ventspilsi särgis oli hea viskepäev ääremängijal Guntis Sipolinsil, kes tabas kuuest kaugviskest viis ning lõpetas mängu 21 punkti ja kuue lauapalliga. Linards Jaunzems tabas kolm kaugviset ja kogus 17 punkti ja kolm lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on Paf Eesti-Läti liigas kirjas seitse võitu ja 13 kaotust ning sellega asutakse üheksandal tabelireal. Põhiturniiri lõpuni on veel kuus mängu ning play-offi pääsevad kaheksa võistkonda. BK Ventspils on teisel kohal 14 võidu ja kahe kaotusega.

Järgmisel nädalal on Tartul kodumäng Rakvere Tarvaga, aga erandkorras peetakse see Valgas reedel, 18. veebruaril kell 19.00. Publiku rõõmuks on mängule pääs tasuta.