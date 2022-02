Kanadale kaks olümpiakulda toonud bobitäht võitis Pekingis esimese kulla USA sportlasena

Humphries võitis kolmanda olümpiakulla, kuid seda esmakordselt USA sportlasena. 2010. aastal Vancouveris ja 2014. aastal Sotšis krooniti ta Kanada lipu all olümpiavõitjaks kahebobil.

Humphries on lisaks kolmele olümpiakullale ning ühele -hõbedale võitnud MM-idelt kokku 13 medalit (viis kulda, kolm hõbedat, viis pronksi). Neist kolm kulda on tulnud USA lipu all, ülejäänud medalid võitis ta Kanadat esindades.