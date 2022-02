DELFI PEKINGIS | Eelvõistluse võitnud Sildaru: mulle tuli endalegi üllatuseks, et hüpetel nii palju pöördeid tegin

„Minu jaoks oli kõige olulisem tulemus kirja saada. Esimese sõidu tegingi seetõttu sellise kindla peale. Tegelikult ei olnud ka teisel laskumisel meil plaani hüpetel juurde panna. Teisel ja kolmandal hüppel rohkemate pöörete tegemine oli ka selline juhuslik. See tuli mulle endale ka üllatuseks,” tunnistas Sildaru alustuseks.

Eestlanna sõnul oli teisel laskumisel rajal hoogu arvatust enam ning seetõttu tegigi ta rohkem pöördeid. „Tundsin teise hüppesse minnes, et on rohkem hoogu ja spinnidesse minnes tundsin, et pean 1080 kraadi tegema, kuna muidu keeran üle. Kolmandast hüppest tundus ka siis loomulik teha 1080 kraadi. Ma ei tea küll miks, kuid nii see oli,” sõnas rõõmsameelne Sildaru ajakirjanikele.

Kui eile jäi kvalifikatsioon tuule, lumesaju ja kehva nähtavuse tõttu ära, siis täna päike paistis ja tuult oli vähem, kuid külmakraadi oli see-eest väga palju. Koos tuulekülmaga näitas termomeeter -31 kraadi.

„Sellise külmaga ei ole lihtne. Keegi ei ole harjunud sellistes tingimustes treenima ja võistlema. Niimoodi on raske oma sooritusele keskenduda, kuna külm poeb naha vahele. Mäest alla tulles panin kohe teise jope peale ja enne starti võtsin selle alles seljast, kuid külm oli ikkagi. Õnneks enne starti saime üleval stardipaigas olevates majakestes end soojendada,” sõnas Sildaru, et enese soojendamiseks tuli leida erinevaid võimalusi.

Kvalifikatsiooni pühapäeval esmaspäevale edasi lükkamise kohta tõdes Sildaru, et tegelikult see talle isegi meeldis. „Eile olid tingimused halvad. Täna suutsin parema soorituse teha. Eile olid raskemad tingimused, kuid suutsin end ka siis kokku võtta. See andis tänaseks palju enesekindlust. Teadsin, et kui eile suutsin end rasketes oludes kokku võtta, siis suudan ka täna. Kui sain halbades oludes hakkama, siis ju parematega on veel lihtsam. See andis mulle enesekindlust,” rääkis Sildaru. „Endal on hea tunne, et suutsin enda sõidud ära teha. Lisaks tegin viimasel laskumise asju, mida ma ei plaaninudki teha.”