Karjääri kuuenda WTA turniiri võitnud Kontaveit: ma lihtsalt vihkan kaotamist!

Eestlanna oli raskustes ka teise seti alguses ja Sakkari suutis ennast 3:1 ette rebida. Ometi õnnestus Kontaveitil keerulisest olukorrast välja tulla. "Ta servis väga hästi ning kuigi mul olid mõned võimalused, siis paraku ei õnnestunud neid realiseerida. Üritasin lihtsalt mängus püsida ja mõtlesin, et kui ta tahab võita, siis peab ise pallid maha lööma."

Otsustavas setis leidis Kontaveit ennast ühtäkki 2:5 kaotusseisust ja pidi taas kurja vaeva nägema: "Üritasin keskenduda asjadele, mida saan ise paremini teha, mitte mängu seisule. Ma lihtsalt vihkan kaotamist. Mõtlesin, et annan endast parima ja kui see pole piisav, siis olen Maria üle õnnelik," avaldas Kontaveit oma edu saladuse.