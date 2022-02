KUULA | Sten Soku lihtne valik, Porzingis ei täitnud ootusi, õhku täis esiliiga ning Kevin Pangos CSKA-sse

Veebruari esimene pool on mõistagi olnud sündmusterikas. Liigad on täies hoos, lisaks läks NBA-s lukku üleminekute tähtaeg. Tehingute virr-varr oli võimas, klubi vahetasid esimese suurusjärgu tähed James Harden, Ben Simmons, CJ McCollum, Domantas Sabonis, Kristaps Porzingis, Goran Dragic, Ricky Rubio jt.

Moskva CSKA tõstis panuseid ning tõi 6 miljoni euroga NBA-st Euroopasse tagasi Kevin Pangose. Kui kõva lüke see ikkagi on? Madridi Real on mõõnas, Euroliigas ja Hispaania liigas neli kaotust jutti. El Classico kujunes puhtal kujul saunaõhtuks. Kas Realil on põhjust paanikaks või kevadeni on aega küll ja küll ühel hetkel ollakse ree peal tagasi?