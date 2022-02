DELFI PEKINGIS | Eesti laskesuusatajatele jäi Pekingis parimaks neljanda kümne koht

Pekingis on laskesuusatajatel jäänud sõita veel teatesõidud ja ühisstart. Viimasesse pääsevad ainult 30 maailma paremat, nii et eestlastel seal starti asja ei ole. Naiste ja meeste sprintide, jälitussõitude ja tavadistantside peale jäi parimaks lõpuks Tuuli Tominga 33. koht sprindis. Seejuures oli Tomingas ainuke eestlane, kes suutis olümpial neljanda kümne koha välja sõita.

„Kui kümme aastat tagasi püssi kätte võtsin, siis täna pidi olema see päev, kui medali võidan. Paraku siin ma nüüd olen. Tuleb välja, et kogu maailm teeb trenni, mitte ainult mina,” tõdes Tomingas pärast sprinti, kus ta eksis kahel lasul.

Esialgu väljendas Tomingas lootust, et jälitussõidus õnnestub tal kõrgemale tõusta, kuid lõpuks langes ta seitsme trahviga hoopis 49. kohale. „Täna ei ole rõõmus päev. Valesti läksid püstitiirud ja lamades teine tiir,” sõnas viimastel aastatel Eesti koondise liidriks olnud Tomingas.

Meeste individuaaldistantsidel jäi eestlaste parimaks Raido Ränkeli jälitussõidu 47. koht. Seejuures on see endise murdmaamehe üldse parim koht laskesuusarajalt. „Sportlase süda ihkab ikka rohkemat, aga kahjuks jäävad minul need asjad praegu ikkagi veel laskmise taha. Saaks laskmise paremaks, võiks ka ilusaid tulemusi teha,” sõnas jälitussõidus kuus trahviringi sõitma pidanud Ränkel.