Diskvalifitseerimisega riskinud Ukraina kelgutaja saatis olümpial Putinile ja kogu maailmale sõnumi

Sõnum ise oli lihtne ja arusaadav: „Ei sõjale Ukrainas.” Teatavasti on Ukrainas käimas juba kaheksandat aastat sõda ja nüüd on Venemaa president Vladimir Putin lisaks riigi piirile kogunud üle 100 000 sõduri. Kardetakse, et Venemaa ründab juba algaval nädalal.

„Minu nagu iga normaalse inimese seisukoht on, et ma ei taha sõda,” kommenteeris Heraskevitš BBC-le. „Ma tahan rahu oma maale ja kogu maailmale, keegi ei taha sõda. See on minu seisukoht, võitlen selle eest, võitlen rahu eest. Mu kodus Ukrainas on olukord väga närviline, palju on uudiseid relvade ja Ukraina ümber paiknevate vägede kohta – see ei ole okei. See ei ole 21. sajand.”