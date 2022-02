DELFI PEKINGIS | Maailm haletseb Valijevat ning nõuab tema treenerile ja abilistele vanglakaristust

Ükski Pekingi olümpia võistlus, võit ega sündmus pole kütnud üles sedavõrd kirgi kui Kamila Valijeva dopingujuhtum – 15-aastase venelanna, maailma parima iluuisutaja proovist leiti keelatud aine trimetasidiini jälgi. Valijeva ümber toimuvat lahatakse kõigis maailma otstes ning välja on kujunenud kindlad jooned. Materdatakse dopingul põhinevat Venemaa spordisüsteemi ja iluuisutreenereid, kes on valmis edu nimel sportlastele sisse söötma ükskõik mida. Valijevale seevastu tuntakse kaasa ja ollakse veendunud, et ta on ohver, mitte süüdlane.