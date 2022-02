Eesti U17 neidude jalgpallikoondis pandi Itaalias isolatsiooni

Maavõistlusmängud Itaaliaga peeti 9. ja 11. veebruaril, tulemusteks 1:8 ja 0:7 kaotused. Koju naasmiseks pidid neli mängijat, kelle vaktsineerimisest oli möödunud rohkem kui kuus kuud, andma reedel, 11. veebruaril koroonaviiruse proovi. Nendest neljast testist üks osutus positiivseks, mistõttu suunati proovi andma kogu koondis. Kokku selgus proovidest neli positiivset tulemust. Itaalias kehtivate reeglite järgi tähendab see, et kogu koondis suunati isolatsiooni järgnevaks viieks päevaks. Pärast seda peavad taas kõik koondise liikmed koroonaviiruse proovi andma ja negatiivse testi andnud saavad seejärel Eestisse tagasi sõita. Positiivse tulemuse saanutel pikeneb isolatsiooniperiood viie päeva võrra ja kui selliseid mängijad on, jääb nendega Itaaliasse ka täiskasvanud saatja koondise personali seast.