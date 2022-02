Norra koondise arst selgitas, mis viimasel ringil kustunud ja vaevu finišijoone ületanud laskesuusaässaga juhtus

Veel üks kilomeeter enne finišit hoidis Tandrevold kindlalt pronksist kinni, kuid finisisse jõudis ta 14. kohal. Telekordustest oli näha, kuidas norralannal sai ühel hetkel lihtsalt jaks otsa ning finišisirgel suutis ta vaevu püsti püsida ja lõpuni tulla. Finišijoone järel vajuski laskesuusataja pikali ning teda turgutasid nii konkurendid kui ka arstid.

"See on üks hullemaid vaatepilte, mida olen näinud. Seda oli julm vaadata," sõnas kommentaator Andreas Stabrun Smith Norra rahvusringhäälingule NRK.

Rahvuskoondise arst Lars Kolsrud selgitas lähemalt, mis Tandrevoldiga juhtus ning mis seisus ta on. "Ta andis endast kõik, et Elvira Öberg (hõbeda võitnud rootslanna) kinni püüda ja siis sai tal lihtsalt jaks otsa. Rolli mängis ka (võistluspaiga) kõrgus. Ta sõitis ennast lihtsalt tühjaks," rääkis norralane.

Kuigi Tandrevoldil on varasemalt olnud südamega probleeme, siis Kolsrudi sõnul sedapuhku südames asi polnud. "Ta oli kogu aeg teadvusel," lisas Kolsrud. "Ta oli väga õnnelik, et pronksi võitis lõpuks Tiril Eckhoff ehk medal jäi ikkagi Norrale."

NRK teatel tassiti Tandrevold finišialalt välja ning ta turgutati võistluse järel meedikute poolt üles. "Ta on püsti tagasi, talle anti suhkrut ja juua ning ta on juba teistega rääkinud," selgitas koondise mänedžer Per Arne Botnan.

Tandrevoldiga juhtunu jättis jälje ka auhinnatseremooniale. "Juhtunu polnud sugugi lõbus. Ta sai abi ja nüüdseks on ta jalgadel tagasi. Loodan, et ta taastub kiiresti," sõnas olümpiavõitjaks kroonitud Marte Olsbu Röiseland. "Tundub, et tal läheb hästi ja see ongi kõige olulisem."

"Viimane ring oli raske. Mõistsin, et siin võivad inimesed väsima hakata ja see on minu võimalus," rääkis kolmandaks tõusnud Eckhoff. "Samas oli kohutav näha, kuidas sõber niimoodi kokku vajub."

Tandrevold on varasemalt võistlustelgi tervisega kimpus olnud ja seda ka Pekingis. Reedeses sprindis viiendana lõpetanud Tandrevold sõitis ka siis piiri peal ning ta tunnistas hiljem, et viimase lasketiiru viimast lasku ta ei mäletanudki.

NRK meenutab, et 2019. aasta Anterselva MM-il läks tal ühel distantsil viimases lasketiirus silme eest mustaks. Mullu jaanuaris jättis ta Oberhofi MK-etapil sprindi südame rütmihäirete tõttu pooleli.