DELFI PEKINGIS | Seitse trahvi lasknud Tomingas: reageerisin valesti või vähe

„Täna ei ole rõõmus päev,” tõdes pettunud Tomingas võistluse järel. „Valesti läksid püstitiirud ning lamades teine tiir.”

„Lamades laskmise tegi kõigi jaoks keerulisemaks see, et positsiooni pidi võtma sissetuleku järgi. Mina lasin tiiru keskel peale. Esimeseks tiiruks jõudsin etteotsa, teises tiirus langesin tagumisse otsa. Seal tuuleolud veidike muutusid. Üritasin reageerida. Ilmselt on kaks võimalust, kas reageerisin vähe või valesti,” võttis Tomingas oma võistluspäeva kokku.

Tominga järel 50. kohal lõpetas võistluse Regina Oja, kes eksis täna viiel lasul. Seejuures sai ta kolm trahvi kohe avatiirus.

„See on laskeuusatamine. Kui esimeses tiirus kolm mööda lased, siis on raske midagi teha,” sõnas Oja. Kui vahepeal sõitsid kolm eestlannat sisuliselt koos, siis Oja sõnul ta kodumaiseid konkurente eraldi ei jälginud. „See on tüüpiline eestlane, et teisele eestlasele ära teha. Minu nägemus on see, et ma võistlen ikka maailmaga, mitte oma tüdrukutega. Loomulikult võitlen selle nimel, et olla eespool. Eesmärgid on vähe teised.”

„Praegu on samasugune deja vu nagu individuaaldistantsil, kus lasin avatiirus neli lasku mööda. Nüüd läks kolm mööda. Kõik lasud on ilusasti ühe koha peal. Kõik võiks nabakümnesse lasta. Pärast individuaali oli selline tunne, et keegi on minu sihiku pealt maha keeranud. Mul ei ole sellele selgitust, kuhu need lasud lähevad. Kui tihedust vaadata, siis on väga ilusad laskesuusataja lasud, kuid täiesti vale koha peal,” tõdes ta oma laskmise kohta veel.