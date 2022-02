DELFI PEKINGIS | Susan Külm: 45. koht ja Eesti parim ei ole juhhuu!

„45. koht ja Eesti parim ei ole juhhuu!” tõdes Külm võistluse järel. „Arvan, et olen alati andnud rajal endast kõik. Tiirudes jäid viimased märgid üles, millest on kohutavalt kahju. Viimases tuli siis null, mis oli väike vigades parandus.”

Külm sõnul ei tulnud viimaste laskude eksimused kiirustamisest. „Ei ütleks seda, ma arvan, et lamades oli kindlasti päästmise viga. Indrek (treener Indrek Tobreluts) näitas, et läks kella kolme peale, mis on päästmisel minu tüüpviga. Proovisin keskenduda igale lasule eraldi. Ütleme nii, et endal oli kahju,” lisas ta.