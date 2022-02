Jamaica talispordi ajalugu teinud mäesuusataja: vajan nüüd massaaži ja õlut

"See saavutus on kõigile, kes arvavad, et nad ei kuulu suusatamise juurde," sõnas Alexander Eurosport vahendusel. "Saatke lapsed varakult talisporti. Muudame sporti. Ise olen kurnatud - vajan nüüd massaaži ja õlut."

38-aastane mäesuusataja tegi ise spordialaga esmakordselt tutvust alles 32-aastaselt. "Kindlasti on see kõige raskem asi, mida teinud olen. Minu jaoks oli kõige olulisem tulemus kirja saada. Mõned maailma absoluutsed tipud ei saanud tulemust kirja, seega vähemalt olen nendest ees," jätkas Alexander.

"Minu jaoks on võimatu jõuda järele meestele, kes on 20 aastat võistelnud. Seda ma ei proovinudki. Tahtsin lihtsalt finišisse jõuda ja lõbutseda," lisas jamaicalane. "Mul on hea meel olla üldse 15. sportlane, kes Jamaicat taliolümpial esindab. Vaatamata tulemusele tahan innustada järgmise põlvkonna jamaicalasi, et nad võtaksid suusad kätte enne 32. eluaastat.