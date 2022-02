DELFI PEKINGIS | Kas Eesti oleks pidanud teatesõidus startima? Peatreener Teppan: kui meil on siin sprinterid, miks ei ole sprinditulemust?

"Lootsime paremat ehk lõpuni sõita, aga läks nii. Ilmas ja lumes polnud probleem, suusatamine ongi talispordiala, täna tuli välja venelaste vastupidavus ja küsimus ongi vastupidavuses ja sitkuses. Vahed läksid suureks, kui tablood vaadata, siis iga koha vahel on minut. Ehk siis areneda on kõvasti. Peame ilmselt polaaruurija ja ränduri Timo Palu poole pöörduma, kuidas tema valmistub karmideks retkedeks ja kuidas tal on visadust vastu pidada," rääkis ta.