DELFI PEKINGIS | Marko Kilp: pilt jäi ette, aga nagu analoogteleril ikka – mustad ja valged koerad jooksevad aeg-ajalt eest läbi

"Miks peaksin morn olema, kui suusavõistlusel lund sajab ja stepimaastikule vähe talvisemat ilma ka tuleb. Aga jah, midagi lihtsat siin ei ole, olud on nii aeglased, kes jaksab kauem rajal pingutada, see võidab," rääkis Kilp pärast oma esitust.

"Suusad libisesid võrreldes USA ja Kanadaga väga hästi. Paraku mida suuremad on vahed, seda rohkem rada täis sajab ja raskem on minna. Arvan, et uisumeestel on veelgi raskem, klassikas sõideti vähemalt rada sisse," lisas ta.

"Sprinditeate duo otsustatakse pärast tänast võistlust – sõitma pannakse parimad. Peamurdmist on sportlastel ja treeneritel. Arvestades seda, mis täna siin juhtub, pole väga kindel, et kõik tahaksid sprinditeatesse minna, seal peab psüühiline pool rohkem valmis olema, et jaksaks pingutada – kui vaim läheb ees, tuleb keha järgi. Elame näeme. Kes värskem on ja rohkem elus püsib, see läheb sõitma," lausus Kilp.