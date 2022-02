VIDEO | Chelsea krooniti lisaajavõidu järel FIFA klubide maailmameistriks

Chelsea on nüüd oma praeguse omaniku Roman Abramovitši ajastul võitnud kõik trofeed, mis neil on olnud võimalik võita.

"See on talle," teatas finaali järel Chealsea peatreener Thomas Tuchel Abramovitšile viidates. "Kohtusime peale finaali põgusalt väljakul. Ma soovisin talle õnne ja ütlesin: "See on sulle, sinu klubile, sinu panusele ja kirele, mis selle kõik võimalikuks on teinud ning mul on õnn sellest osa saada."