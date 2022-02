Rootsi suusatäht ei soovinud medalitseremoonial medalit vastu võtta: ma ei vääri seda

Karlssonilt oodati olümpia eel, et just temast võib saada norralanna Therese Johaugi suurim konkurent. Senine olümpia pole 22-aastase rootslanna jaoks aga soovitud kujul kulgenud.

Suusavahetusega sõidus oli Karlsson viies, 10 km individuaaldistantsil aga 12. Rahule ei jäänud Karlsson ka teatesõidus, kus ta alustas oma vahetust neljandana, kaotades liidrile 25 sekundiga. Ankrunaisele Jonna Sundlingule andis ta teate üle viiendana, kaotust liidrile oli 35 sekundit. Just Sundling tegi tugeva lõpu, möödudes Soomest ja Norrast, alistades pronksiheitluses soomlanna Krista Pärmäkoski 0,5 sekundiga.

Medalitseremoonial sai näha, kuidas Karlsson proovis korra oma pronksmedalit hoopis Sundlingule kaela riputada. "Ma ei vääri ühtegi medalit, tema väärib kahte," rääkis Karlsson Aftonbladetile. "Hetkel ei tundu see medal olevat teenitud. Võib-olla on õhtul meeleolu juba teine."

Avavahetuse sõidnud Maja Dahlqvisti sõnul on Karlsson liiga karm endaga. "Ilma temata ei oleks me ühtegi medalit võitnud. Ta on meeskonnamängija, sellepärast ei soovinudki ta medalit vastu võtta," rääkis rootslanna.