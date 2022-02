DELFI PEKINGIS | Katkestanud Tormis Laine: kui hiljaks jääd, pead ju päästa üritama

21-aastane eestlane tunnistas, et tegi oli tema enda eksimusega. „Mägi on niikuinii raske, vähemalt suurslaalomi alguse ots pluss lumetorm juurde. Lumetorm lumetormiks, sellega ei näe väga lumepinda ehk siis kui seal on mingid augud, siis ei näe neid. Need kõik olid olemas, aga kõik pidid nendega sõitma. Lõppkokkuvõttes minu enda viga," lausus ta.