DELFI PEKINGIS | Nelja aastaga tugevasti lihast kasvatanud Marten Liiv sai põhistardi eel positiivse emotsiooni

Korralik avastart



Oma teisel olümpial osalev Liiv tõdes pärast 500 m sõidus 24. koha saamist, et võrreldes nelja aasta taguse ajaga on ta justkui teine sportlane. „Väga palju on muutunud. Kiirust on juurde tulnud ja vastupidavus on ka arenenud. Üldises pildis olen ka palju edasi läinud. Lõuna-Koreas olles kaalusin veel 75 kg, nüüd olen 80 kg. Seega puhtalt viis kilo on juurde tulnud. Lihast on juurde tulnud,” kirjeldas Liiv. Kui ajakirjanikud osutasid, et ilmselt on kasvanud lihasmass jagunenud võrdselt kahe reie vahel, oli sportlane nendega nõus. „Kusagil niimoodi, jah.”