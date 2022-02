OTSEBLOGI | Karjääri kuuendat turniirivõitu jahtiv Kontaveit võitis teise seti kiires lõppmängus

Matš algab kõige varem kell 15.30, aga võib ka viibida, kui kell 13 algav naiste paarismängu finaal selleks ajaks lõppenud ei ole.

Kontaveit ja Sakkari lähevad vastamisi juba 13. korda. Viimati kohtuti eelmise aasta WTA aastalõputurniiri poolfinaalis, kus eestlanna sai 6:1, 3:6, 6:3 võidu. Sellele eelnes kohtumine Ostrava turniiri finaalis, mille Kontaveit võitis 6:2, 7:5. Sakkari sai viimati Kontaveidi vastu võidurõõmu maitsta Tokyo olümpia avaringis numbritega 7:5, 6:2.

Sakkarile on see karjääri neljas WTA finaal. Võitjaks on ta tulnud vaid korra, 2019. aastal Marokos Rabatis, kui alistas finaalis inglanna Johanna Konta.



